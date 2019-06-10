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Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile işbirliği yapan yöneticiler için tutuklama emri çıkararak büyük bir skandala imza attı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi skandal bir kararla, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

Türkiye'nin uzun süredir uyarmasına rağmen tek yanlı doğalgaz sondaj çalışmalarına devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi skandal bir karara imza attı.

Çalışmaların izinsiz olduğunu gerekçe gösterdiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkındaki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:48
  1. Fatih sondaj gemisi

YORUM YAZ

  • AlpAlp29 dk önce
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ DE AYNIYLA MUKABELEDE BULUNSUN. NASIL OLSA HEPSİ USULSUZ.
  • AbdullahAbdullah30 dk önce
    Eğer Kıbrısın deniz sahası kanunen bizim hakkımızsa korkmamıza gerek yok, ha kanunen Kıbrıs'ın deniz sahası hala Rum Yönetiminde ise o zaman büyük tazminat öderiz.
  • EKOLL EKOLL 32 dk önce
    Sıkıyorsa gelin.
  • KılıçKılıç33 dk önce
    Hadi tutuklayın. Gülesim yoktu...
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 41 dk önce
    Bunların hepsi it soyubaşlarına çıkaçak var inşallah
  • kenan karakenan kara43 dk önce
    eyyyyyyyyyyyyyyyyyyy güneyyyyy rummmmm yönetimmmiiiiii iiiiiiiiiii diye ses gelmesi bu saate kadarrr
  • kemalkemal49 dk önce
    Kıbrısın tamamını al sorun çözülür...Türkiyenin çıkarları böyle gerektiriyor diyeceksin ..Aynen ABD gibi..
  • AsagilayanAsagilayan52 dk önce
    Yunanistandan doktor getireceğim diye bas bas bagiran biri vardi. Adi recep akdag miydi neydi... nerede o simdi?
  • uyan tcuyan tc59 dk önce
    arkasında büyük abileri var şımartmışlar gkry mini
  • AlimAlim1 sa önce
    Gelsin tutuklasinlar ohalde ellerinde kalan yerlerden de olsunlar
  • ERBİLERBİL1 sa önce
    Bence bizimkiler onlara da bir sondaj borusu soksunrahatlarlar
  • Ömer Ay Ömer Ay 1 sa önce
    AK

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