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Aktüel Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu: Canlı yayında kanalına veda etti
Aktüel

Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu: Canlı yayında kanalına veda etti

Yaptığı provokatif ve yalan haberlerle tanınan Amerikan sermayeli FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal'ın kanaldan istifası sonrası yerine gelecek isim belli oldu. Habertürk TV'de "Gün Başlıyor" programını sunan Selçuk Tepeli kanalına bugün canlı yayında veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:35:00 -
Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu: Canlı yayında kanalına veda etti

FOX TV'nin provokatör sunucusu Fatih Portakal'ın kanaldan istifa etmesi sonrası yerine gelecek isim kesinleşti. Portakal'ın yerine Habertürk'den Selçuk Tepeli getirildi. Uzun süredir Serap Belet’le birlikte "Gün Başlıyor" programını yapan Tepeli bugün canlı yayında kanalına veda etti.

Yeni görevi için tebrikleri kabul eden Tepeli, Habertürk yönetimine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

FOX istifayı duyurmuştu

FOX TV yönetiminden yapılan açıklamada Fatih Portakal’ın görevi bırakma kararı aldığı ve emekli olmak istediği bildirilmişti. Portakal ise açıklamasında, ayrılma kararının kendi tercihi olduğunu belirtmişti.

 

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