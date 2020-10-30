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Gündem Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:37:00 - 2020-10-30 16:57:15
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Fatih Portakal: Bu kadar şiddetli deprem yaşamadım

Meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreme eşiyle alışverişten eve döndükten sonra yakalanan haber spikeri Fatih Portakal, yaşadığı büyük korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Bu kadar şiddetli bir deprem görmedim de yaşamadım da. Eşimle dışarıdan eve gelmiştik bir şey sallanmaya başladı ama anlam veremiyorsun. Sonradan deprem olduğunu anladık ve olduğumuzu yere çömeldik. Bir türlü kesilmedi... Kesilsin ve kendimizi dışarı atalım diye bekledik ama sallandı da sallandı. İçimden 'Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım' dedim. Şuan da Seferihisar'da elektrik yok. Annem İzmir'de bir apartmanın 4'üncü 5'inci karında oturuyor evdeki cam eşyalar devrilmiş."

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