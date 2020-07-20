Fatih Portakal'ın gereksiz paylaşımına eleştiri! 'Tıkır tıkır maaşını alıyorsun, ne içiyorsun be adam?'

Her fırsatta hükümeti hedef alan ve kaçak yapısından söz etmeyen FOX TV’nin algı uzmanı sunucu Fatih Portakal, yeni basım banknotlara ilişkin paylaşım yaptı.

Portakal, yeni basılan paraların üzerindeki seri numaraların birbirini takip ettiğini söyleyerek "Seri nolar hep birbirini takip ediyor. Çok para basılıyor her halde" diye yazdı.

Portakal, paylaşımında şunları kaydetti:

Kaç seferdir ATM’lerden yeni basım paralar çekiyorum. Bu sabah da aynısı oldu. Seri nolar hep birbirini takip ediyor. Çok para basılıyor her halde. Aslında sadece bir kağıt parçası ama yaşamın devamlılığı için çok önemli maalesef.

Fatih Portakal’ın bu paylaşımına yorum yağdı. Bir vatandaşın, 'tıkır tıkır maaşını alıyorsun, ne içiyorsun be adam?' yorumu dikkat çekti.