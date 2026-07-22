Italiano ilk hedefini belirledi: Avrupa'da devam etmek istiyoruz

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımla çalışmalarının çok iyi geçtiğini aktaran 48 yaşındaki teknik direktör, "Aramızda çok fazla genç oyuncu vardı ve milli takım olayı da biraz bizim canımızı yaktı. Çünkü geç geldiler. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik. O zaman çok güzel olurdu ama maalesef Avrupa kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Son 10 gündür tam kadro beraber çalışıyoruz. Bence çocuklar sahada dediklerimi gösterebilecek. Yarın da Midtjylland'a karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı. Güçlü ve iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Bence yarın iyi anlamda bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında mücadele etmenin kendilerine "heyecan" verdiğini vurgulayan Italiano, "Avrupa yolculuğu çok heyecanlı bir yolculuk ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları size gerçek futbol nedir bazen gösterebiliyor. Hepimiz çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bugün yolculuğumuz başlıyor ve yarın kazanmak istiyoruz. Avrupa'da, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok güzel ama tabii ki ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz ama şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç." diye konuştu.

Yarın ilk maçlarına çıkacaklarını anımsatan Italiano, şöyle devam etti:

“Ben ve ekibim çok heyecanlıyız çünkü yarın ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta ilk maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. Bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli ama taraftarların da bilmesi gerekiyor ki bu bizim daha ilk maçımız. Bu sezona başlangıcımız olacak ve daha çalışmamız gereken çok fazla şey var. Ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvetimiz, daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaklar. Yarın taraftarımızla sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz.”

"BİR BEŞİKTAŞ KİMLİĞİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, dörtlü savunmanın üzerine bir sistem oluşturmak istediklerini aktardı.

Geçmişte Türk takımlarına karşı oynadıklarını hatırlatan Italiano, şunları kaydetti:

"Zamanında Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor maçlarını oynadık. Aynı zamanda Galatasaray karşısında çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türkiye Ligi oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Bütün maçlara yüzde 100 hazır olmanız gerekiyor. Yüzde 100 hazır olamazsınız, işiniz ligde çok zor. Genelde kampta dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz. Çünkü her maç sonuçta farklı. Her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimiz de genelde bu olacak. Dörtlü savunma ve bunun üzerinden de bir kimlik oluşturmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği oluşturmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz ve stratejimizi tamamen bunun üzerine belirledik."

Yeni transferlerden İlhan Fakılı'nın kendisini olumlu anlamda çok şaşırttığını aktaran Italiano, "Genç oyuncuların bazıları bizimle beraber bu dönemde kalacak. Gerçekten çok ilginç ve gelişime çok açık isimler vardı. O yüzden arada bazıları gelip bizimle çalışabilir. İlhan Fakılı hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. İlhan'dan sonra sürprize uğradığımı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında özellikle 2 önemli gol attı, iyi performans gösterdi. Bize kalenin önünde ne kadar bitirici ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş, aynı zamanda gelişime de çok açık. Fakat genç olduğu için tabii ki bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan ve sert olması gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"MÜKEMMEL BİR ORTAMIN İÇİNDEYİM"

İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı kulüpte "mükemmel" bir ortama sahip olduklarını ifade etti.

Kulüpteki herkesin başarı için elinden geleni yaptığını dile getiren Vincenzo Italiano, "Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içindeyim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz. Tesislerimiz ise gerçekten çok güzel ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok mutluyum. Bence iyi işler de yapacağız. Şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve aramıza arkadaşlar katılacak. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yarın taraftarlarla beraber olacağım için ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum." diye konuştu.

Avrupa'da "kolay" maç olmadığını belirten Italiano, şunları kaydetti:

“Avrupa'da oynayan takımların hepsi taktik ve fiziksel olarak hazır oluyor. Özellikle Kuzey takımları fiziksel takımlar. Avrupa'daki takımlar aynı zamanda baskı altında oynayabilen ve iyi basabilen takımlar. Kısacası Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her maç zor. Biz iyi hazırlandık. Bir dezavantajımız varsa, asla bahane olarak algılamayın; bütün takım beraber az bir süre çalışabildik. Ama onun dışında rakibimize iyi hazırlandık. Nasıl bir takıma karşı olduğumuzu biliyoruz. Bunu sadece kendi takımım için değil, bütün takımlar için söylüyorum. Avrupa'da hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz.”

ORKUN KÖKÇÜ: "HERKES YÜZDE 100 HAZIR"

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, yarınki mücadeleye hazır olduklarını aktardı.

Sezon öncesi kampında bu yıl takımla daha fazla çalışma şansı bulduğunu anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma süreciyle maça çıktım. Takımla pek kaynaşamamıştım. İki haftadır çalışıyoruz. Diğer oyuncular hocamızla daha da uzun süre çalıştı. Hocanın ne istediğini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız." diye konuştu.

Yeni transfer Salih Özcan ile orta sahada uyumlarına ilişkin soruya Orkun Kökçü, "Salih ile çok iyi anlaşıyorum, uyumluyuz. İnşallah yarınki maçta da oynarsak iyi anlaşabiliriz. En önemlisi maçı kazanmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Takım içerisindeki ortamı "çok güzel" olarak tanımlayan orta saha oyuncusu, "Takım tamamen odaklanmış durumda. Herkes istekli ve hırslı. Hocamız bizi iyi hazırladı. Yarınki maç için hazırız. İyi bir sonuçla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum. Herkes yüzde 100 hazır. Önemli olan yarınki maçta iyi sonuç almak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Italiano'nun kendisinden orta sahada iki yönlü katkı vermesini istediğini belirten Orkun, "Buna karşılık vereceğim. Gol ve asistlerimle geçen senenin ikinci yarısındaki gibi devam etmek istiyorum. Takımıma iyi kaptanlık yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.