Fatih Portakal'dan yangın bölgesinde 'acı' itiraf!

Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler, düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona FOX'un artığı Fatih Portakal da yaptığı paylaşımlarla aklınca destek oluyor.

Portakal son yaptığı açıklamada ise; devletin çalıştığını ve bölgede hiçbir eksikliğin yaşanmadığını itiraf etti.

İşte Fatih Portakal'ın muhaliflere karalara bağlayacak o itiraf açıklaması:

"Dışarıdan bakanlar olarak sizler merak ediyorsunuz. En çokta sorduğunuz, malzeme. Malzeme eksikliği varsa organize olup gönderelim. Şuan için bir malzemeye ihtiyaç yok. Su da var, yiyecek de var, ecza malzemesi de var, maske de var. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü gönderilen bir çok malzeme daha sonra telef oluyor. Sadece bu bilgiyi vermek istedim. Yangın ise henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. Ama helikopterler bu sabah erkenden çalışmaya başladı."