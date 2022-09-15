Fatih Portakal'dan itiraf: Bu hamle AK Parti'ye avantaj sağlar

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ''Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası'' vurgusuyla tanıtımını yaptığı sosyal konut projesi hakkında flaş bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda projenin seçimlerde AK Parti'nin oylarına olumlu bir etkisinin olacağını belirten Portakal, projenin seçmen üzerinde nasıl bir etki yaptığını gösteren ilk anketin sonuçlarını da merak ettiğini ifade etti.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

İktidarın sosyal konut hamlesi seçim öncesi etkili olacaktır. Hak edenin alabileceği, partili ve yandaş yaklaşımdan uzak, şeffaf ve dürüst dağılımı bu kez sağlarlarsa avantaj sağlayabilirler. Bu projeden sonraki ilk anket sonucunu merak ediyorum.