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Medya Fatih Portakal'dan itiraf: Bu hamle AK Parti'ye avantaj sağlar
Medya

Fatih Portakal'dan itiraf: Bu hamle AK Parti'ye avantaj sağlar

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası'' vurgusuyla tanıtımını yaptığı sosyal konut projesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 08:25:00 -
Fatih Portakal'dan itiraf: Bu hamle AK Parti'ye avantaj sağlar

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ''Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyası'' vurgusuyla tanıtımını yaptığı sosyal konut projesi hakkında flaş bir değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda projenin seçimlerde AK Parti'nin oylarına olumlu bir etkisinin olacağını belirten Portakal, projenin seçmen üzerinde nasıl bir etki yaptığını gösteren ilk anketin sonuçlarını da merak ettiğini ifade etti.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

İktidarın sosyal konut hamlesi seçim öncesi etkili olacaktır. Hak edenin alabileceği, partili ve yandaş yaklaşımdan uzak, şeffaf ve dürüst dağılımı bu kez sağlarlarsa avantaj sağlayabilirler. Bu projeden sonraki ilk anket sonucunu merak ediyorum.

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Yorumlar

isimsiz

daha önceki seçimde 100 bin konut projesi dediler hiç biri yapılmadı şimdi 250 bin.100 bini yapamayan yapmayan 250 bini hiç yapmaz.5500 tl ile çalışan hiç kimsede o konutlardan alamaz

OMUT

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bu portakalın mandalinanın ne diye bir çift sözüne bu kadar ismini ismini ön plana çıkarıp adamı reklamını yapıyorsunuz bu kimdir lafına değer verip sayfa sayfa adamın sözlerini aktarıyorsunuz hem nala vurmuş hem başa vurmuş Efendim daha önce bütün suçlar kurup projelerim yandaşlara gitmiş bu sefer gitmesin sözünden ne demek istiyor alçak herif
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