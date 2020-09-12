Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Dindar nesiller yetiştiren İmam Hatiplere kin kusan yazar Erol Mütercimler, İmam Hatiplerden mezun olanların ahlaksız, cinsi sapık, sahtekar olduğunu ileri sürerek bir skandala imza atmış ve büyük tepki çekmişti.

Yağan tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalmış, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ise Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Portakal böyle tepki gösterdi

Mütercimler'e bir tepki de FOX TV'deki görevinden ayrılan sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal, bu sözlerin Erol Mütercimler'e hiç yakışmadığını söyleyerek, böyle bir genellemenin nasıl yapılabileceğini sordu.

Fatih Portakal, bu gibi durumların okulla değil tiynetle, karakterle ilgili olduğunu belirterek, bu ülkede önyargılı bakışların hiç bitmeyeceğini söyledi ve 'yazık' ifadesini kullandı.