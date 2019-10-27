Fatih Portakal 'terörist' dedi, ortalık karıştı

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

Peşmerge ile ilgili 'terörist' ifadesini kullan Portakal, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geçiş töreni yaptırdınız teröristlere, peşmergeye. Peşmergeye yaptırdınız onlar Kobani’ye gidiyorlardı tabii ki, Ayın El Arab'a gidiyordu. 29 Ekim’de yaptırdınız bunu Cumhuriyet Bayramı’nda yaptırdınız. Mutlaka buna da bir şey diyeceksiniz ve bu ağızla konuştuğumuz için bize terörist diyeceksiniz, terörist ağzıyla konuşuyorsunuz diyeceksiniz, istediğinizi diyebilirsiniz.” dedi.

Portakal'ın bu sözleri sosyal medyada çok tartışıldı. Kimileri peşmergeye terörist deyip Portakal'a hak verirken, kimileri de peşmergelerin terörist olmadığını savundu.