Fatih Portakal kesin konuştu! 'Altılı masanın adayı yüzde 99.9...'

6'lı masada aday belirsizliği devam ederken Fatih Portakal, 'yüzde 99.9' diyerek 6'lı masanın adayını açıkladı. Portakal ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

6'lı masanın adayıyla ilgili Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yaptığı açıklamada 6'lı masanın adayının yüzde 99.9 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

"Aday net bir şekilde Kılıçdaroğlu"

Portakal şu ifadeleri kullandı:

Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan adaya uyan vasıfların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yaş olarak 73 yaşında, bir daha siyasete dönemeyecek, Meral Akşener zaten 'ben başbakan olmak istiyorum' dedi. Aylardır Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya giden bir CHP var. HDP seçmeninin oy verebileceği, kilit parti HDP'nin seçmeninin oy verebileceği bir insandan bahsediyoruz. O yüzden altılı masanın adayı eğer dışarıdan aday olmazsa yüzde 99.9 Kemal Kılıçdaroğlu.

HDP'den Mansur Yavaş ambargosu

Portakal ayrıca adaylıkla ilgili adı geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın HDP'den ambargolu olduğunu belirtti.

Portakal, ''Geçiş sürecinde 6'lı masadaki diğer tüm liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreceğiz. Taşın altına herkes elini koyacak.' açıklamasını yaptı.