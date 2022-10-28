Fatih Portakal, Erdoğan hayranlığını gizleyemedi!
Fatih Portakal, AK Parti tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" programını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine olan hayranlığını gizleyemedi.
Yeniakit.com.tr
AK Parti, Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı" programı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coşkulu kalabalığa AK Parti vizyon belgesini açıkladı.
Programı Twitter hesabından değerlendiren Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine olan hayranlığını gizleyemedi.
Salondan bir kare paylaşan Portakal, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye yüzyılı parçası çalındı. Görsellik güzeldi. “Yarın değil hemen şimdi” dendi. AKP’nin “seçim sloganı olacak” diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan.