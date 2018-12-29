Fatih Özçiçek kimdir nerelidir?

Fatih Özçiçek, AK Parti Güngören belediye başkan adayı olacağı konuşulurken, Fatih Özçiçek’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Fatih Özçiçek, Fazilet Partisi'nin mahalle teşkilatlarında siyasete başlayan Özçiçek, kuruluş çalışmaları ile birlikte AK Parti Güngören İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Güngören Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Fatih Özçiçek kimdir? Fatih Özçiçek nereli? Fatih Özçiçek kaç yaşında? Fatih Özçiçek hangi görevlerde bulundu? İşte Güngören AK Parti belediye başkan adayı Fatih Özçiçek biyografisi

Fatih Özçiçek kimdir?

1979 yılında Trabzon'da doğan Fatih Özçiçek, ilk ve orta öğrenimini 1986 yılında geldiği İstanbul'da tamamladı. 2003'te A.Ü. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra birçok özel kuruluşta, muhasebe üzerine çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yaptı. 2004'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç A.Ş.'nin muhasebe departmanındaki görevini bırakarak, Güngören Belediyesi iştiraki olan Altyapı A.Ş'nin yöneticiliğini üstlendi. Fazilet Partisi'nin mahalle teşkilatlarında siyasete başlayan Özçiçek, kuruluş çalışmaları ile birlikte AK Parti Güngören İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olarak göreve başladı. Vatani görevini yapmak üzere, 2007 Kasım'ına kadar devam eden gençlik kolları başkanlığına ve siyasete ara verdi. Askerlik dönüşü siyasi çalışmalarına yeniden başlayan Özçiçek, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Güngören Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2009 Yerel Seçimleri'nin ardından belediye yönetimindeki yeni yapılanma çerçevesinde Güngören Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirildi. İngilizce ve Arapça bilen Fatih Özçiçek, evli ve bir çocuk babasıdır.

Güngören yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 30

MHP % 6

HDP % 5