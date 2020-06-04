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Aktüel

Fatih Mahallesi’nde asfalt çalışması tamamlandı

İlçenin birçok yerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesinde 1 kilometrelik yolun asfaltını sererek yol çizgisini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:30:05 -
Fatih Mahallesi’nde asfalt çalışması tamamlandı

İlçenin birçok yerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesinde 1 kilometrelik yolun asfaltını sererek yol çizgisini tamamladı.


Yolun son halini inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çalışması bitmiş, asfaltı dökülmüş, kaldırımları yapılmış kullanıma hazır hale gelen yolumuzu inceledik. Bugün de sahada inceleme yapmak üzere Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokaktayız. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir yol. İlçemizin şu an en önemli ihtiyaçlarından biri olan yol çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini de dikkate alarak ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Yenilenmesi gereken yerleri yenileyeceğiz, tamir edilmesi gereken yerleri tamir edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur etmeden kaliteli hizmet almalarını sağlayacağız.” diye konuştu.

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