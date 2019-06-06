0553 313 94 23

Fatih Keleş, altın kemerlere koşuyor

Avrupa şampiyonu boksör Fatih Keleş’in Avustralya’da yapacağı karşılaşmaya sayılı saatler kala ortaya iki altın kemer birden kondu.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:19
Fatih Keleş, altın kemerlere koşuyor

Avrupa şampiyonu boksör Fatih Keleş’in Avustralya’da yapacağı karşılaşmaya sayılı saatler kala ortaya iki altın kemer birden kondu. Kazanan dünya şampiyonluk maçına vize alacak.


Türk Boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünya şampiyonluk eleme maçı niteliği taşıyan Fatih Keleş ve Liam Paro arasındaki mücadeleye iki altın kemer birden koyduklarını belirterek, "Kazanan boksör, WBO Global ve IBF Kıtalararası şampiyonluk kemerini alacak ve bu da karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şayet Fatih, bu karşılaşmayı kazanırsa dünya şampiyonluk maçına çıkmak için önünde bir engel kalmıyor. Bu yıl Amerika’da üç boksörümüz maça çıktı. Maalesef bunlardan ikisi kaybetti, biri ise maçı önde götürmesine rağmen kolundan sakatlanarak bırakmak zorunda kaldı. İşte o maç geçtiğimiz günlerde süper şampiyon Anthony Joshua’yı nakavt ederek büyük sansasyon yapan Andy Ruiz’e karşıydı. Avrupa’da önümüze geleni devirdik ve çok büyük şampiyonluklara imza attık. Bu yıl Amerika’ya açılalım dedik ve istediğimiz sonuçları henüz alamadık. Şimdi Avustralya’da mücadele edecek olan Fatih Keleş’in bu yenilgi serisine son vererek şansımızı tersine çevirmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Bülent Başer: "Bomba gibiyiz"


Başantrenör Bülent Başer de karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "24 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Avustralya’ya ulaşabildik. Aradaki saat farkına alışmaya çalışıyoruz. Türkiye ile buranın arasında yedi saat fark var. Burada da iki gün antrenman yaptıktan sonra hafif antrenmanlar ile maç gününü beklemeye koyulduk. Şu an için her şey yolunda. Herhangi bir sakatlığımız bulunmuyor. Fatih maça çok iyi konsantre olmuş durumda ve karşılaşmanın ne anlam taşıdığının da farkında. Bu kader maçıdır, her iki boksör için de. Kazanan iki kemeri birden beline takarak, dünyanın zirvesine tırmanacak" dedi.


Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, her iki boksörün de yenilgisiz olduğunu ifade ederek, "Fatih, amatör hayatındayken de büyük başarılara imza atmış ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmiştir. Bu bilgi birikimi ve tecrübeler onu karşılaşmada daha avantajlı duruma getirecektir. Biz cumartesi gecesi iki altın kemerin yanında bir de dünya şampiyonluk vizesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 20:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükelmalı Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu
    1. Küçükelmalı Tabiat Parkı yerli ve..
    2. Cami inşaatından kablo hırsızlığına..
    3. Fatih Keleş, altın kemerlere koşuyor
    4. Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın alacağı..
    5. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    6. ABD serbest bırakılan Filistinli..
    7. Kahramanmaraş'ta iki otomobil..
    8. İstanbullular bayram tatilini fırsata..
    9. Binali Yıldırım, Sur ilçesinde esnafı..
    10. Bundesliga'da "yılın çaylağı" Ozan..
    11. Gençlerbirliği'nde genel kurul..
    12. Çocuklara cinsel istismardan..
    13. Facebook, Amazon ve Google gibi..
    14. Tunus ile Fas arasına futbol girdi
    15. Trabzonspor, Ünal Karaman’ı KAP’a..
    16. Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü..
    17. Kedi katliamı soruşturmasında flaş..
    18. Çektiği selfie sonu oldu
    19. Bekçilerin dikkati faciayı önledi
    20. Ünlü pastane sahibinin eşi son..
    21. Rusya'dan ABD dolarına dev darbe!..
    22. Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı..
    23. MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri,..
    24. 55. Kiraz Festivali’nin meşalesi..
    25. Bayram tatili dönüş trafiği başladı
    26. Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğu
    27. Fabrika yangınında ölen işçilerin..
    28. Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen..
    29. Ozan Kabak, Bundesliga’da ’Yılın..
    30. Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu