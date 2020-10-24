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Ekonomi ‘Fatih’ kazacak, ‘Kanuni’ test edecek
Ekonomi

‘Fatih’ kazacak, ‘Kanuni’ test edecek

Türkiye’nin milli sondaj gemileri Karadeniz’de birlikte çalışmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:22:00 -
‘Fatih’ kazacak, ‘Kanuni’ test edecek

Fatih sondaj gemisi, doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’nda tespit kuyularını açacak, Kanuni ise kuyu testlerini yapıp saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak. Fatih sondaj gemisi Filyos Limanı’nda bakım ve teknik hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-1 kuyusunda gelecek aydan itibaren sondaja başlayacak. 

Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusu ve kuyuda gerçekleştirilecek testler ile var olan rezerv ve üretim potansiyeli hakkında ilave bilgi sağlanması beklenirken bu kuyudaki çalışmalar aynı zamanda sahanın gaz potansiyelinin daha iyi anlaşılmasına imkan verecek.

Böylece, Türkali-1 kuyusu Fatih sondaj gemisinin kazacağı ilk tespit kuyularından biri de olacak ve sahanın teknik özelliklerinin netleştirilmesinde önemli rol oynayacak. 

Fatih sondaj gemisi gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’nda tespit kuyularını açarken Kanuni kuyu testlerini yapacak ve saha geliştirmek için gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak.

Türkiye’nin Karadeniz’deki faaliyetleri kapsamında toplam 40 üretim kuyusu açılacak. 

Münhasır ekonomik bölgenin yüzde 18'i tarandı

Karadeniz’in 180 bin kilometrekarelik Türkiye Ekonomik Münhasır Alanı içerisinde yer alan bölgenin yaklaşık 33 bin kilometrekarelik bölümü (yüzde 18), 3 boyutlu sismik çalışmalarla tarandı. 

Büyüklüğü 10 bin 700 kilometrekare olup 3 boyutlu sismik çalışmalar yapılacak Sakarya Gaz Sahası’nda, halihazırda 2 bin 200 kilometrekarelik bölümde sismik çalışmalar tamamlandı. Bu alanın da 225 kilometrekarelik kısmında doğal gaz keşfedildi.

Sakarya Gaz Sahası’nın 8 bin 500 kilometrekarelik alanında ise sismik çalışmalar kasımda başlayacak. Buradaki 5-6 aylık çalışmalar sonucunda 2021 yılının ilk yarısına doğru sismik veriler alınmış olacak. Bu veriler ışığında, sahada keşif amaçlı yapılacak yeni sondajlara karar verilecek.

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