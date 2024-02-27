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Spor Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye onursal üyelik takdimi
Spor

Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye onursal üyelik takdimi

Yeniakit Publisher
2024-02-27 15:25:00 -
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli'ye onursal üyelik takdimi

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli'ye kulüple ilgili bilgilendirmede bulunan heyet, MHP Lideri'nin onursal üyelik beratını da takdim etti.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyet MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

BAHÇELİ'YE ONURSAL ÜYELİK BERATI TAKDİM EDİLDİ

Ziyarette MHP Lideri'ne memleketi Osmaniye'nin plaka kodu olan 80 numaralı ve Devlet Bahçeli isimli forma verildi.

Heyet, MHP Liderine Kulüple ilgili bilgilendirmede bulunarak, MHP Liderinin onursal üyelik beratını da takdim etti.
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