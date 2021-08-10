Fatih Karagümrük'te Ndao depremi
Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao'nun Al Ahli'ye transferi gerçekleşmedi. 24 yaşındaki futbolcunun Karagümrük'e geri döneceği belirtildi.
Karagümrük, Al Ahli’nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye çağırdı.
A Spor'un haberine göre; Al Ahli’nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor
Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikte 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada golcü yıldızın geri dönmesine sevindiğini ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.