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Spor Fatih Karagümrük'te Ndao depremi
Spor

Fatih Karagümrük'te Ndao depremi

Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao'nun Al Ahli'ye transferi gerçekleşmedi. 24 yaşındaki futbolcunun Karagümrük'e geri döneceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 04:22:00 -
Fatih Karagümrük'te Ndao depremi

Karagümrük, Al Ahli’nin anlaşmaya uymaması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye çağırdı.

A Spor'un haberine göre; Al Ahli’nin transfer için ödeyeceği miktarın belli bir kısmı bugün ödemesi gerekiyordu. Transfer miktarı ödenmediği için Ndao geri dönüyor

Ndao'un transfer bedeli bonuslarla birlikte 3 milyon euroyu buluyordu. Başkan Süleyman Hurma yaptığı açıklamada golcü yıldızın geri dönmesine sevindiğini ifade ederken '5 milyon euro da verseler satmam' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karagümrük'ün yıldızı için Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu.

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