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Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek
Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:46:01 -
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda çıktığı maçlarda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor mücadelelerinde sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray ise çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Galatasaray, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

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