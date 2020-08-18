Fatih Karagümrük, Joe Hart transferiyle futbol dünyasını ateşe verdi

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olan Fatih Karagümrük, İngiliz file bekçisi Joe Hart ile anlaşmaya vardı.

Manchester City, Torino, West Ham gibi önemli takımlarda görev alan Hart, son olarak Burnley'de forma giymişti.

Şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan 33 yaşındaki kaleci, Fatih Karagümrük ile anlaştı.

Joe Hart'ın ilerleyen günlerde İstanbul'a gelerek takımın Bolu'daki kampına katılacağı ifade edildi.

75 kez İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Joe Hart'ın kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası ve 2 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunuyor.