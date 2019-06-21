Fatih Kara: Bebek ölümleri binde 8'lere düştü

Kentteki bir otelde düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" programının açılışına katılan Kara, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında büyük başarılara imza attığını, çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, fedakarca insanlara şifa vermek için çalıştığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in ilk yıllarında binde 250 olan bebek ölümleri binde 8'lere düştü. Binde 250'lerde olan bebek ölümleri bugün binde 9'larda, 8'lerde. 'Bu bile fazla' diyoruz. Yüz binde 14, 13 anne ölümüne biz 'çok fazla' diyoruz. Bu şunu gösteriyor; biz bir kişinin bile ölmemesi için gayret eden bir topluluğuz.

Başarıyı koruyabilmek, ilerletebilmek için daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Bu bilinçle bizlerin aslında ömür boyu, bu meslekte olalım olmayalım, çalışmalarımızı yapıyor olmamız gerekiyor."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Türkiye'nin dünyanın her ülkesinden tedavi olmak için tercih edilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Bilgin, "Yanı başımızda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Trakya'ya ve İstanbul'a çok sayıda hasta gelmektedir. Doktorlarımızın kalitesi, sağlık personelimizin ilgisi hakikaten eskiyle karşılaştırılmayacak derecede çok daha yüksek oranlardadır. Bunda da eğitimin çok yüksek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sağlık personeline temel sağlık eğitimi verildi.