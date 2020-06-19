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Aktüel

Fatih Fevzipaşa Caddesi’ni su bastı

Fatih’te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi’ni su bastı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:55:46 -
Fatih Fevzipaşa Caddesi’ni su bastı

Fatih’te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi’ni su bastı. Göle dönen caddede sular dükkanlara kadar girdi.


İstanbul’da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi’ni su bastı. Fatih’in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Göle dönen Fevzipaşa Caddesi, esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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