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Fatih Erbakan'ın partisinin ismi belli oldu! İşte o isim...

Merhum Başbakan Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti için son aşamaya geldi.

29 Temmuz 2018 Pazar 08:31
Fatih Erbakan'ın partisinin ismi belli oldu! İşte o isim...

MERHUM Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiği ve tüm Türkiye'de Saadet Partisi'nde aradığını bulamayan Milli Görüşçülerle toplantılar yaptığı biliniyordu. Erbakan'ın yeni kuracağı partinin ismi de belli oldu. 'Yeni Refah' ya da 'Yeniden Refah' isimlerinin konuşulduğu yeni parti çalışmalarında Fatih Erbakan’ın, kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı’na vereceği bildirildi. 

Fatih Erbakan'ın yeni partinin kuruluşunu hızlandırmasında Saadet Partisi’nin son seçimlerde aldığı başarısız sonucun da süreçte etkili olduğu öne sürüldü. Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor.”

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 08:31
  1. Necmettin Erbakan
  2. Fatih Erbakan
  3. Saadet Partisi

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