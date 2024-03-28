Fatih Erbakan'ın 'İstanbul adayını çekme' şartlarından sonra kamuoyu bunu sordu: Ekrem İmamoğlu bunları yapacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul adayı Mehmet Alınöz'ü geri çekmek için bazı şartlar sundu.

Yeniden Refah'ın Genel Başkanvekili Doğan Aydal gibi isimlerin etkisinde kalarak attığı adımlarla tepkileri üzerine çeken Fatih Erbakan'dan İstanbul açıklaması geldi.

Erbakan, babası merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın damadı Mehmet Altınöz'ü İstanbul adayı yaptı. Alacağı oy oranıyla CHP-DEM ittifakına hizmet etmekten öteye gidemeyecek olan Erbakan, "oyları bölmeyin" eleştirilerine kulak tıkadı.

Gerçeği parti içinde etkisinde kaldığı isimler yüzünden fark edemeyen Erbakan, İstanbul adayını çekmek için ise bazı şartlar sundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Altınöz'ün adaylığından vazgeçmek için, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın, "İsrail ile devlet olarak ticaretimiz yok" açıklamalarına karşın, "İsrail'le ticareti sonlandırın" şartını sundu.

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Erbakan sözlerinin devamında, "Kürecik Radar Üssü'nü kapatın, emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkarın" ifadelerini de kullandı. Ayrıca Erbakan kendisini eleştiren mütedeyyin kesime, "Ey troller, bizim şartlarımız belli." diye yakışıksız bir üslupla seslendi.

Kamuoyu Faith Erbakan'ın sunduğu şartlarına şu kısa ve net cevabı verdi: Ekrem İmamoğlu bunları yapacak mı?