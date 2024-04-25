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Siyaset Fatih Erbakan’ın hiç beklemediği haber… Belediye Başkanı, YRP’den istifa etti
Siyaset

Fatih Erbakan’ın hiç beklemediği haber… Belediye Başkanı, YRP’den istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:57:00 -
Fatih Erbakan’ın hiç beklemediği haber… Belediye Başkanı, YRP’den istifa etti

Yeniden Refah Partili Doğanhisar belediye başkanı Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa etti. Öztoklu, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Öztoklu, görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."

Ali Öztoklu kimdir?

Ali Öztoklu, 2014'ten itibaren iki dönem üst üste AKP Doğanhisar İIçe Başkanlığı yaptı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde Doğanhisar Belediye Başkan Adayı olan Öztoklu, seçilemedi. 31 Mart 2024 seçimlerinde YRP'den aday olan Öztoklu, Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi.
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