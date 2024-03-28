Fatih Erbakan'ın danışmanı Yeniden Refah Kurucular Kurulu Üyesi Mollaismailoğlu: Bu yanlıştan dönülmeli!

Yerel seçimlere sayılı günler kala Yeniden Refah Partili Yücel Mollaismailoğlu'ndan partisine 31 Mart çağrısı geldi.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Fatih Erbakan'ın danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, yazılı açıklama yaptı.

Fatih Erbakan'ın 2023 seçiminde Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklarken kullandığı, "Türkiye'nin yeniden 28 Şubat sürecine dönmemesi için inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmemesi için, Türkiye'nin yedi başlı bir yönetimin kaosuna, karmaşasına sürüklenmemesi için, Ayasofya'nın yeniden müze haline getirilmemesi için LGBT'nin önünün açılmaması için... Destekçisi FETÖ olan, LGBT örgütleri olan bu yapıdan ülkeye hayır gelmesi mümkün değil. Bu felakete yol vermemek için Cumhur İttifakı'na destek vermemiz gerekiyor." ifadelerini hatırlatan Mollaismailoğlu, Türkiye karşıtlarının bu seçimlerin özellikle İstanbul ayağını "2028 seçimlerinin provası" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yücel Mollaismailoğlu, "Türkiye'de şartlar değişmedi. İttifaklar da değişmedi" dedi.

Yeniden Refahlı Mollaismailoğlu, partisine, "Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almak, Milli Görüş'ün geleceği için hayati öneme sahiptir. Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakı'nın desteklendiği açıklanmalıdır." çağrısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO