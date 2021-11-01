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Gündem Fatih Erbakan'ı sağlığı üzerinden hedef aldılar!
Gündem

Fatih Erbakan'ı sağlığı üzerinden hedef aldılar!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın ailesi Covid 19'a yakalanınca, Erbakan da önlem amacıyla karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:24:00 - 2021-11-01 22:42:30
Fatih Erbakan'ı sağlığı üzerinden hedef aldılar!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın ailesi Covid-19’a yakalandı. Fatih Erbakan'ın önlem almak amacı ile karantinaya girdiği ve tüm programlarını iptal ettiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi

Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre, Fatih Erbakan'ın da ailesinin de sağlık durumu iyi. Başkan Erbakan'ın tedbir amacı ile karantinaya girdiğini belirten Yeniden Refah Partisi yetkilileri, Erbakan'ın programlarının da iptal edildiğini aktardı.

Ahlaksız medya iş başında!

Gazetecilik etiğinden bihaber bazı medya kuruluşları, zorunlu aşı dayatmasına karşı olan Dr. Fatih Erbakan'ı "Aşı karşıtı Fatih Erbakan" ifadelerini kullanarak, sağlığı üzerinden hedef aldı

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Yorumlar

Muzaffer ay

Pcr testi ne kadar dogruki Erbakani karantinaya aliyorsunuz. Dusunmek lazim.
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gurbet

inşallah başkan geliyor
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