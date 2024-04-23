Fatih Erbakan'dan yerel seçim açıklaması! 'Hiçbir ilde biz kaybettirmedik'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunun ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazeteciler Erbakan'a, yerel seçimde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediklerini sordu.
Fatih Erbakan bu soruya, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye cevap verdi.
Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar." karşılığını verdi.
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