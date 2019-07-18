Fatih Erbakan'dan TBMM'ye kritik çağrı: İncirlik Üssü hemen kapatılmalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ABD Savunma Bakanlığı'nın yaptığı, Ortak F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasına dair açıklamasını değerlendirdi.

'Açıklamayı üst düzey bir yetkili yerine Lord'un yapması dikkat çekici'

"F-35’lerin Türkiye’ye teslimatının askıya alınması ile ilgili açıklamayı, en üst düzeydeki bir ABD yetkilisi yerine, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord’un yapması da aslında ülkemiz açısından üzerinde durulması gereken bir husustur." diyen Başkan Erbakan, "CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası)’nın en az beş maddesinin uygulanması halinde bile Türkiye’yi ciddi anlamda etkileyeceği ayan beyan ortadadır. Çünkü Türkiye sadece F-35’in bazı parçalarının Türkiye’de üretilmesine son verilmesi açısından yara almayacak, ayrıca F-16, CH-47 ve UH-60’ın Türkiye tarafından üretilen parçaları da bundan etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

'En başta İncirlik kapatılarak mukabil eylem planları hazırlanmalı'

Başkan Erbakan, F-35 konusundaki baskının ABD ile ikili ilişkiler ve ülke ekonomisi üzerinde ciddi baskılar ve yaralar oluşturacağını ifade ederek TBMM'deki tüm siyasi partileri ortak bir duruş sergilemeye davet etti:

"TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırarak, ABD’nin S-400 konusunda aldığı karar karşısında İsrail’i İran’a karşı korumaya yönelik Malatya Kürecik'te konuşlandırılan ABD yapımı AN/TPY-2 radarının acilen devre dışı bırakılması ve ABD tarafından ileride atılması muhtemel diğer adımlara karşı da başta İncirlik Üssü’nün kapatılması olmak üzere, mukabil eylem planlarının hazır hale getirilmesi Türkiye açısından hayati önem taşımaktadır."

'Kınama mesajları ile sonuca ulaşamayız'

Dr. Erbakan, "Türkiye açısından büyük öneme haiz olan bir durumda ve özellikle de ABD karşısında hamaset, edebiyat ve kınama mesajları ile bir sonuca gitmenin mümkün olamayacağı açıkça ortadadır." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye açısından büyük öneme haiz olan bir durumda ve özellikle de ABD karşısında hamaset, edebiyat ve kınama mesajları ile bir sonuca gitmenin mümkün olamayacağı açıkça ortadadır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ABD’nin uyguladığı ambargoya karşı ABD’nin İncirlik Üssü’nü hiç tereddüt etmeden kapatan dönemin koalisyon hükümetinin gösterdiği kararlı tutumun aynen uygulanması artık kaçınılmazdır. Türkiye’nin, kendi toprakları üzerinde ABD’nin çıkarlarını korumak yerine, kendi güvenliğini ve menfaatlerini önceleyecek fiili adımları atması ve her zaman ifade ettiğimiz gibi, kendi ‘Yerli ve Milli’ savunma sistemleri üretimine hızlı ve güçlü bir şekilde yönelmesi bir zorunluluktur.

Türkiye’nin ‘yağmurdan kaçarken doluya tutulmaması’ açısından, Rusya’dan S-400 alımı gibi palyatif çözümlere sığınmak yerine mutlak suretle kendi yerli savunma sistemini oluşturmaya odaklanması gerekmektedir.

Ayrıca ABD tarafından açıklanan bu karar dolayısıyla Türkiye’nin 9 milyar dolarlık kayba uğraması konusunda da yetkililerin kamuoyunu aydınlatıcı, ayrıntılı bir açıklamada bulunması zaruridir."