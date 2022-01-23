Fatih Erbakan’dan 'Sedef Kabaş' çıkışı! 'İşi çok ileri götürmüşlerdir'

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Gümüşhanelileri ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erbakan, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin hakaretini değerlendirdi.

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak, iktidarın da muhalefetin de yanlışına yanlış, doğrusuna doğru diyerek Türk siyasetinde çığır açıyoruz." diyen Erbakan, "Tek çare geçmişte olduğu gibi bugün de 'Milli Görüş' diyoruz. 'Yeniden Refah Partisi' diyoruz. Bundan böyle Milli Görüşün vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

'İşi çok ileri götürmüşlerdir'

Erbakan, Kabaş'ın hakaretine ilişkin şunları söyledi:

Gazeteci hanımefendinin ifadelerini asla tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Çok yakışıksız, çok çirkin ifadeler kullanmışlar, işi çok ileri götürmüşlerdir. Bu ifadeler sadece sayın Cumhurbaşkanına değil, başka siyasetçi devlet adamlarına da asla söylenmemesi gereken sözlerdir.