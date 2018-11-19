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Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra adımı

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi sebebiyle haciz işlemi başlatmıştı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra adımı

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Parti binasının tahliyesi için icramemurları bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nin kapısına dayandı.

İCRA MEMURLARI KAPIYA DAYANDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün taleplerini haklı görerek Saadet Partisi’nin Ankara Balgat’daki genel merkezi tahliye etmesi yönünde karar vermişti.

Tahliye için icra memurları bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek icra işlemlerini yürüttü.

SÜRE İSTEDİLER

Saadet Partisi Genel Merkez Avukatı Fatih Beyazıt; “Yargıtay tarafından onanan haciz ve tahliyeye ilişkin karar tarafımıza icra memuru vasıtası ile tebliğ olunmuştur. Biz bu karara göre parti binasının tahliye sürecini iyi niyet çerçevesinde yürütmek istediğimizi karşı tarafa ve memura ilettik. Karşı taraf 15 gün içerisinde tahliyenin gerçekleşmesini istedi ancak tarafımızca buranın bir parti genel merkezi binası olduğu 16 yıldır Saadet Partisi’nin genel merkez binası olarak kullanıldığı hususları gözetilerek bir aylık sürenin yeterli olmayacağı ifade edilerek en az 3 aylık bir süre verilmesini talep ettik" açıklamasında bulundu. [Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi]

Avukat Beyazıt, "Gayrimenkulün sahipliği noktasındaki husumetler aydınlatmadan bu tahliye kararının uygulatılması karşı tarafın kötü niyet ve belirli siyasi emeller uğruna bunu gerçekleştirdiğini gösterir,” dedi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
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