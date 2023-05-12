Fatih Erbakan'dan "Muharrem İnce" açıklaması

Cuma namazı sonrası vatandaşla buluşan Fatih Erbakan, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'na katılarak, seçim standını ziyaret etti.

Burada halka hitap eden Erbakan, tüm gayretli çalışmaların 14 Mayıs seçimlerinin Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerine vesile olmasını diledi.

Erbakan, "Tabii ki Yeniden Refah Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek istiyoruz. Ancak aynı zamanda milletvekilliği seçiminde de Yeniden Refah Parti'mize milletimizin desteğini bekliyoruz. Neden böyle? Çünkü Milli Görüş'ün Meclis'te olması lazım. Yeniden Refah Parti'mizin Meclis'te olması lazım." diye konuştu.

Bunu anlatırken de hep Milli Görüş tarihindeki hizmetlerin hatırlandığını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Milli Görüş, ne zaman yetki sahibi olduysa bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmuştur. İşte bakınız 12 Eylül öncesinde de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi 1976-1977'de Milli Görüş'ün, Erbakan Hoca'mızın öncülüğünde gerçekleştirildi. İki yüzden fazla sanayi tesisinin temeli atıldı. Bunlardan 70'den fazlası hizmete girdi. İstihdama, üretime yönelik en büyük kalkınma hamlesi. O yıllarda o hamle dahilinde ASELSAN kuruldu, Erbakan Hoca'mız tarafından. Türkiye'de elektronik sanayinin ilk önemli adımı. Milli Savunma sanayi yolunda en önemli bir adım."

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Avrupa'nın ahlaki ve manevi olarak çökmesinin aile kurumunun ortadan kalkmasıyla ve çökmesiyle ortaya çıktığını anlatan Erbakan, yeni nesiller ve Türkiye'nin geleceği için aile yapısına sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Yerli tarım ve hayvancılığın bir diğer beka meselesi olduğunu dile getiren Erbakan, "Bir kriz döneminde, bir savaş anında, Allah vermesin, buğday alamazsanız, gıda ürünü ithal edemezseniz ki pandemide bunu yaşadık. Bu sefer Allah vermesin aç kalırız, aç kaldığınız zaman da yine uçaklar, gemiler, tanklar, silahlar bir işe yaramaz. Bu nedenle yerli tarım ve hayvancılığa da inşallah en büyük desteğin verilmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kumpaslarla, kasetlerle, tehditlerle, şantajlarla karanlık bir siyaseti yürütüyorlar"

Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi'nde de partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Erbakan, burada gündemi değerlendirdi.

Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Tabii burada CHP'nin yapısı ve Millet İttifakı'nın yapısıyla ilgili bir takım ipuçları var. Sayın Muharrem İnce diyor ki 'Bu benimle ilgili yapılan düzmece kaseti en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yaydılar. En çok onlar paylaştılar. Bu hiç yakışır mı?' diyor. Diğer taraftan 'CHP'nin genel merkezinde para peşinde olan, para için çalışan bir çete var. Buraya bu çete çöreklenmiş. CHP Genel Merkezi'nin bu çeteden kurtulması lazımdı' diyor. Tabii çok üzücü ve çok ciddi iddialar. Sayın Akşener'le ilgili biliyorsunuz 'Eğer masadan kalkarsan, masayı terk edersen, seninle ilgili bir usulsüzlük dosyası açıklarız. Bir daha halkın içine çıkacak yüzün kalmaz' diye tehditler savruldu. Böyle kumpaslarla, kasetlerle, tehditlerle, şantajlarla karanlık bir siyaseti yürütüyorlar. Üzülerek ifade ediyorum. Yedili masa ve CHP... Bu tabii gerçekten de uygun bir davranış değil, uygun bir anlayış değil."

Türkiye'nin siyasetinin bu kumpaslardan, şantajlardan, tehditlerden ve bu karanlık oyunlardan kurtarılması gerektiğine dikkati çeken Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesinin Millet İttifakı lehine bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz. Çünkü Muharrem İnce'nin seçmeninin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin bir kısmı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'mıza oy verecek. Bir kısmı Sayın Sinan Oğan'a oy verecek. Bir kısmı da az bir kısmı da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla Sayın İnce'nin seçmeni kendisi adaylıktan çekildi diye bir blok halinde gidip hepsi firesiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na destek olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu nedenle bu adaylıktan çekilme olayının Millet İttifakı lehine ciddi bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz."