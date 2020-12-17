Fatih Erbakan’dan iktidara çağrı

Yeni Akit Ankara

Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD’nin yaptırım kararı almasına parti olarak şaşırmadıklarını belirtti. Erbakan, İncirlik ve Kürecik Üssü’nün kapatılması çağrısında bulunarak, “Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçen yıl 12 Aralık 2019’da 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanımlayan karar tasarısını kabul eden ABD Senatosu’nun bu kararından sonra dile getirdiği; “Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirliği de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” ifadesini hatırlatarak, bir an önce İncirlik ve Kürecik’i kapatmasını ve aynen Erbakan Hocamızın ifade ettiği gibi: ‘Bana ne Amerika’dan’ duruşunu sergilemesini bekliyoruz” dedi.