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Gündem Fatih Erbakan’dan iktidara çağrı
Gündem

Fatih Erbakan’dan iktidara çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD’nin CAATSA yaptırım kararına ilişkin, “Sözde stratejik ortağımız bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koymuş ve Türkiye aleyhine hareket ettiğini göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:30:00 -
Fatih Erbakan’dan iktidara çağrı

 Yeni Akit  Ankara 

Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD’nin yaptırım kararı almasına parti olarak şaşırmadıklarını belirtti. Erbakan, İncirlik ve Kürecik Üssü’nün kapatılması çağrısında bulunarak, “Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçen yıl 12 Aralık 2019’da 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanımlayan karar tasarısını kabul eden ABD Senatosu’nun bu kararından sonra dile getirdiği; “Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirliği de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” ifadesini hatırlatarak, bir an önce İncirlik ve Kürecik’i kapatmasını ve aynen Erbakan Hocamızın ifade ettiği gibi: ‘Bana ne Amerika’dan’ duruşunu sergilemesini bekliyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

543

bunlar bilinen üsler gizli tüm abd nato üsleri kapatılsın natodan çıkılsın başka askeri ittifaklar yönelinsin ülkenin geleceği abd nato diğer işgalcii atlantik ülkeleriyle çizilemez hemde abd nato komşulara tehdittir işte abd natonun türkiyeyi kullanarak ırakı afganistanı işgal etmesi gibi
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Earphone

Çok geç kalındı.
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