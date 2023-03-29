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Siyaset Fatih Erbakan'dan 'idam' çıkışı!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'idam' çıkışı!

Yeniakit Publisher
2023-03-29 23:02:00 - 2023-03-30 00:25:59

TV 100 canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı.

Kadın cinayetleri ve 6284'e ilişkin soruya cevap veren Dr. Erbakan, tüm cinayetleri kapsayacak şekilde yeni bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Kadın cinayetinde de çocuk cinayetinde de, tacizde de idam cezası uygulanmalı. Allah vermesin, çocuğa taciz edip öldürüyor, 8 ay sonra serbest kalıyor. Böyle bir ceza olmaz ki.

Aile içi şiddeti müstakil bir suç olarak TCK'ya ekleyelim. Ayrıca vücut bütünlüğüne karşı işlenen işkence gibi suçlara da indirim nedenlerinin uygulanmamasını sağlayalım. Tüm bunlara ilişkin çözüm önerilerimiz ve tedbirlerimiz var.
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