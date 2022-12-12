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Siyaset Fatih Erbakan'dan Hiranur Vakfı açıklaması!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan Hiranur Vakfı açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının 6 yaşında evlendiği iftirasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:20:00 - 2022-12-12 17:55:10
Fatih Erbakan'dan Hiranur Vakfı açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'İn kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yargılama sürecine dikkat çekti.

Yargılamanın en kısa sürede sonuçlanmasını ve bir suç işlendiyse suçluların cezalandırılması gerektiğini belirten Erbakan, suçun şahsiliğine vurgu yaparak, "Böyle bir suçun cezası bizim inancımıza göre çok ağırdır. Bu asla kabul edilemez. Bunun yanında herhangi bir camiaya veya siyasi partiye mensup bir kişi bir suç işlediyse bütün camiayı, partiyi veya STK’yı hepsini suçlayamayacağımız gibi burada da suçun şahsiliği ilkesinden hareket etmek lazım. Yargılamanın en kısa sürede sonuçlandırılması ve böyle bir şey olmuşsa en ağır şekilde cezalandırılması gerekir." dedi.

Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

Herhangi bir camiada veya siyasi partiye mensup bir kişi bir suç işlediyse bütün camiayı, partiyi veya STK’yı hepsini suçlayamayacağımız gibi burada da suçun şahsiliği ilkesinden hareket etmek lazım.

Sadece tarikatlar için değil CHP’li bazı isimler hakkında da böyle iddialar gündeme geldi. CHP’li birinin yaptığı ahlaka aykırı bir davranıştan nasıl bütün CHP camiası suçlu sayılamayacaksa, bu olayda da aynı şekilde bütün bir camianın, o görüşe mensup herkesin töhmet altında bırakılması, suçlu ilan edilmesi doğru değil. Bu tarikatlar ve cemaatler için de geçerli, diğer partiler için de CHP için de geçerli.

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