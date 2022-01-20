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Siyaset Fatih Erbakan'dan faiz ve enflasyon çıkışı
Siyaset

Fatih Erbakan'dan faiz ve enflasyon çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisinin tutmadığını söyleyerek, "Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:21:00 -
Fatih Erbakan'dan faiz ve enflasyon çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, faizin indirilmesine rağmen enflasyonun artmaya devam ettiğini, "faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisinin tutmadığını söyledi.

Ekonomi eleştirisi

Türkiye'de yeteri kadar üretim ve ihracat olmadığı için döviz ihtiyacının arttığını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar swaplarla, kredilerle günü kurtarma peşinde. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankasıyla 64 milyar liralık bir swap anlaşması yapıldı. Bugüne kadar Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşmalarının büyüklüğü yaklaşık 30 milyar doları bulmuş. Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez."

Kamuda israfın tamamen sona erdirilmesi gerektiğine değinen Erbakan, devletin üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırım yapmasının önemini vurguladı.

"10 milyonu geçen işsizler ordumuz var"

Enflasyonun yanı sıra en büyük problemlerden birinin işsizlik olduğunu dile getiren Erbakan, "10 milyonu geçen işsizler ordumuz var. Dünyadaki 106 ülkeden daha fazla işsizimiz var." şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerin tıp öğrenci Enes Kara'nın ölümü üzerinden tüm cemaat ve tarikatları hedef aldığını ifade eden Erbakan, "Gerçekleri çarpıtarak bütün dindar kesime, aklı başında cemaatlere bu işi sirayet ettirip bunların faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar." dedi.

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