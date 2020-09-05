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Siyaset Fatih Erbakan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı
Siyaset

Fatih Erbakan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından en ufak bir taviz vermesinin söz konusu bile olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:03:00 -
Fatih Erbakan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Milli meselelerde her zaman devletin ve hükümetin yanında olduklarını belirten Erbakan, Batılı devletlerin Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ı maşa olarak kullanmasının, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planının bir parçası olduğunu ifade etti.

"Türkiye olarak Yunanistan'ın oldubittilerine geçit vermemiz, Ege ve Doğu Akdeniz'de en ufak hakkımızdan taviz vermemiz söz konusu dahi olamaz" diyen Erbakan, Yunan makamlarının Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını hedef göstermelerini en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Meis Adası'nı hukuksuz ve hadsiz bir şekilde silahlandırmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Erbakan, ABD'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'ın yanında yer almalarının Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkı olan enerji kaynaklarına sahip çıkmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Erbakan, "Hükümetimiz Doğu Akdeniz'de oldubittiye getirilmeye çalışılan hiçbir haksız ve dayatmacı politikaya prim vermeyerek Türkiye'nin milli menfaatlerini öncelemelidir." dedi.

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