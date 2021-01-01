Fatih Erbakan'dan 'çiftçi' uyarısı: Güvenliğimiz tehlikeye girer

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ülkemizde stratejik konumdaki tarım sektöründe Covid-19 salgınının da etkisiyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek çözüm önerileri sundu.

'Çiftçinin toplam borcu 134 milyar liraya ulaştı'

11 Kasım 2020 tarihinde kabul edilen 7256 Sayılı Kanun ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Erbakan; tarım, hayvancılık ve ormancılık ile iştigal eden çiftçilerimizin kredi borçlarının sadece bunlardan ibaret olmadığını belirtti:



"2020 Ekim ayı itibariyle çiftçilerimizin bankalara 125 milyar lira ve tarım kredi kooperatiflerine 9 milyar lira olmak üzere toplam 134 milyar lira kredi borcu bulunmaktadır. Bankalara olan 125 milyar liralık kredi borcunun 75 milyar lirası Ziraat Bankası tarafından kullandırılmıştır. Ziraat Bankası 75 milyar liralık krediyi yaklaşık 685 bin çiftçiye kullandırmıştır."

'Çiftçilerimiz ağır borç yükü altında eziliyor'

Tarım sektörünün girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ifade eden Erbakan, "Bu artışta döviz kurlarının çok önemli rolü vardır. Buna mukabil tarımsal ürün fiyatlarında maliyetlere kıyasla çok daha az artış olmuştur. Çiftçilerimiz çok ağır bir borç baskısı altında ezilmektedir. Döviz kuru artışına bağlı olarak besicilikte meydana gelen yüksek girdi maliyetlerinden dolayı kırmızı et ve süt üreticileri de çok zor durumdadır. Artan maliyetler ürün fiyatlarına yansıtılamıyor. Kesilen süt hayvanları nedeniyle hayvan sayımız her geçen gün azalıyor." dedi.

'Hacizler durdurulsun, yeni faizsiz krediler verilsin'

"Tarım ve hayvancılıkta ithalatı kolaylaştırma ve teşvik yerine, yerli üretimi kolaylaştırıp teşvik etmeliyiz." diyen Erbakan, stratejik konumdaki tarım sektörü ile ilgili çözüm önerilerini şöyle anlattı:

-Çiftçilerimizin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının 'faizsiz olarak en az beş yıllık bir vadeye yayılması' hayati önem arz etmektedir. Özellikle Ziraat Bankası borçlarının yapılandırma kapsamına alınması çok önemlidir çünkü çiftçilerimizin toplam borcunun yarıdan fazlası Ziraat Bankası’nadır.



-Çiftçinin traktörüne, hayvanlarına uygulanan ve üretim aracını elinden alan haciz işlemleri derhal durdurulmalıdır.

-Tarımsal üretime devam için de çiftçiye faizsiz yeni işletme kredileri açılması gereklidir.

-Tarımda kullanılan mazottan alınan vergi sıfırlanmalıdır.



-iftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza tüm üretim girdileri Devlet teşviğiyle, en uygun şartlarda verilmelidir. Tarım üretimine konulan tüm kotalar acilen kaldırılmalıdır.