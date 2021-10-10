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Siyaset Fatih Erbakan'dan CHP'li İBB'ye tepki: İlk işleri bu oldu
Siyaset

Fatih Erbakan'dan CHP'li İBB'ye tepki: İlk işleri bu oldu

Biz sadece bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapmıyoruz. Bizim siyasetimiz, bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun. ifadelerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borçlandırmasına tepki gösterdi ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler, ilk işleri Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu. Daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 18:56:00 -
Fatih Erbakan'dan CHP'li İBB'ye tepki: İlk işleri bu oldu

Canik Kültür Merkezi'nde, partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li İBB'ye tepki: İlk işleri borçlanmak oldu

İktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini dile getiren Erbakan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler, ilk işleri Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu. Daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya zam yapmak istedi. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıktı. Ama onlar da merkezi hükümette zamları yağmur gibi yağdırıyor. Kendi yaptıkları zamları zam değil. CHP'nin yaptığı zamma karşı çıkıyor." diye konuştu.

"DSÖ ofisi" ve "İstanbul Sözleşmesi" eleştirisi

İstanbul Sözleşmesi'nin, TBMM'de iktidar ve muhalefetin oylarıyla kabul edildiğini hatırlatan Erbakan, "Yuvaları yıkan 6284 sayılı Kanun geçecek, iktidar ve muhalefet hepsi 'evet' oyu veriyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılında İstanbul'da adeta bağımsız devlet düzeyinde yetkiye sahip ofis açacak, iktidar da muhalefet de onay veriyor." ifadesini kullandı.

"Bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun"

Asıl meselenin sistem değil, zihniyet olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Meclisteki muhalefet partileri, 'Bütün kötülüklerin anası başkanlık sistemidir' diyor. 'Biz gelip de parlamenter sisteme dönsek bütün bu sıkıntılardan kurtaracağız' diyor. Biz ne diyoruz yıllardan beri. Asıl mesele sistem değil, mesele zihniyet. Biz sadece bu iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapmıyoruz. Bizim siyasetimiz, bu milletin derdine derman olunsun da kim derman olursa olsun siyaseti."

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