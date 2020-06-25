Fatih Erbakan'dan Ayasofya çağrısı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması çağrısında bulundu.

"Yıllardan beri Milli Görüş ve Yeniden Refah Partisi olarak söylediğimiz gibi Ayasofya'nın bir an evvel cami olarak açılması lazım." diyen Başkan Erbakan, "Cennet mekan Sultan Fatih Ayasofya'yı vakfederek vasiyet etmiştir. Bu başlı başına büyük bir vebaldir. Bir vakfiyeyi amacı dışında kullanmak hem manevi olarak hem de hukuki açıdan doğru değil." ifadelerini kullandı.

'Babanızın vasiyetine aykırı hareket eder misiniz?'

Ayasofya'nın yeniden cami olmasına itiraz edenlere dikkat çeken Dr. Erbakan, " 'Zaten yeterince camimiz var. Buray neden açalım ki?' diyen bazı kesimler var. Ayasofya'nın cami olarak kalması Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bize vasiyet edilmiştir. Şimdi sizin babanız vasiyetine 'şu arsamıza cami yapacaksınız' yazsa 'ya bizim zaten camimiz var. Biz orayı AVM ya da Residance yapalım' der misiniz? Bu bir vebaldir. Dolayısıyla Ayasofya'nın da bu vasiyete uygun bir şekilde kullanılması gerekir." dedi.

'Ayasofya hakkın batıla üstün gelişinin sembolüdür'

Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu belirten Başkan Fatih Erbakan, "Ayasofya İstanbul'un bir İslam toprağı olmasının sembolüdür. Ayrıca burası savaşarak kılıçla alınmıştır. Kılıç hakkı da buradan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Sultan Fatih oradaki kiliselere dokunmamıştır. Ayasofya hakkın batıla üstün gelişinin sembolüdür." diye konuştu.

Ayasofya Camisi'nin vakit namazları dışında müze özelliğini koruyabileceğini söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'dakıi diğer ecdad yadigarı camilerin hepsi zaten aynı zamanda birer müze. Ayasofya da aynı şekilde 5 vakit namaz dışında müze olarak açık kalabilir."

'Ayasofya'nın ibadete kapatılması bir zorunluluk tercihtir'

"Ayasofya'nın ibadete açılmasında hukuki bir engel de yok. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi hukuki bir karar değil, tercihtir. Biz Yeniden Refah Partisi iktidarında Ayasofya'yı yeniden cami olarak açmaya zaten söz verdik. Ama umuyoruz ki süre bu kadar uzamaz. AK Parti iktidarının bir an önce Ayasofya'yı yeniden ibadete açmasına en çok biz seviniriz. İslam aleminin Ayasofya hasretinin sona ermesi en başta bizi memnun eder."