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Siyaset Fatih Erbakan yanıtladı: Seçim ikinci tura kalırsa...
Siyaset

Fatih Erbakan yanıtladı: Seçim ikinci tura kalırsa...

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:49:00 -
Fatih Erbakan yanıtladı: Seçim ikinci tura kalırsa...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk’te Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı.

Erbakan, 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine itiraz edilmediğini belirterek, “Taleplere başta olumlu yaklaşıldı. Aile maddesinin ıslah edilmesi, revize edilmesi, bunların ayıklanması, aile korunsun ama anne ve babaya zarar vermemesi. Aile bütünlüğünü bozulacak hükümlerin düzeltilmesi diye metne döndü. Bizimkisi hemen hemen 30 maddeydi” dedi.

İttifak görüşmeleri sürecine ilişkin Erbakan, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık diye bir şey olmadı. Prensiplerimiz olmadan bize 100 milletvekili de verseler orada olmayacağımızı ifade ettik. İlk toplantıda AK Parti heyeti, 'Ambleminizle girmenize saygı duyuyoruz; ancak bizim 23 ilde ucu ucuna milletvekili kaybetmişiz. 4 çıkaracak iken 3 çıkarmışız. Şimdi bu 23 ilde siz de logo ile girdiğinizde sizin de çıkarmanız zor. Öyleyse bu 23 ilde Yeniden Refah Partisi olarak siz girmeyin, dedi AK Parti olarak dendi bu. 23 ilde bizim girmememizde ne olacak? Bizim müzakerecilerimiz konuyu sürekli prensiplere ve logoyu getirdiler. Bunlar olduktan sonra anlaşılabilir dendi. İlk başta herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilmişti. Pazartesi en son yapılan telefon görüşmesinde bunların imzalamanın uygun olmayacağı belirtildi. Prensiplerde uzlaşma, mutabakat var diyebilecektik. Bunların imzalanması uygun değil dendi. En son gelinen nokta prensip olarak böyle bir mutabakatın olması mümkün değil denince. Onlar olumlu yaklaştılar ama bu noktada geri adım atmak istemediler diye konuştu.

Erbakan, “Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz oldu. Kendisi bu konuların başında sağ olsun davet ettiler bizi. Bir birliktelik yapılmasının doğru olacağını söylediler. Binali Bey gelmeden 1 ay önceydi bu davet. Biz de birlikte olunmasının faydalı olunacağını düşünüyoruz; ancak görüşülmesi gereken hususlar var dedik. Sayın Cumhurbaşkanı 'Bu hususları bizim ve sizin arkadaşlarınız görüşürler' dedi. Belli bir noktaya gelip, olgunlaşması üzerine resmi davetin uygun olacağını düşündük. Binali Bey resmi davet için geldi. Sonrasında maddelerin azaltılması, özetlenmesi hatta bazı arkadaşlarımız tepki gösterdiler. Bu metin kuşa dönmüş dediler. Biz MHP ve BBP ile beraberiz onlarla imzalamadık, dolayısıyla sizinle imzalamamız bizim açımızdan uygun olmaz' dendi. Bizim bu maddelerimiz bir miktar kırpıldı, bazı cümleler yuvarlatıldı, bazı kelimeler çıkartıldı, bir metin haline getirildi. Biz ona da 'tamam' dedik. Bizim maksadımız 30'un 30'u olmaz da 20'si yapılır, o da bir fayda. Fakat dediğim gibi 3 madde de olsa 'böyle bir protokolün olması uygun değil' dendi. Telefonla Binali Bey'le görüştük tekrar. Bu imzalansa da hukuki bir karşılığı yoktu. Ancak teşkilatlarımızın ve kamuoyumuza deklare etmemiz, elimizde gerekçe ve belge olması gerekir diye bunu istedik. O süreçte 'bu tartışılmadı' gibisinden açıklamalar oldu ” ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" şeklinde konuştu.

Erbakan, partisinin oy oranına ilişkin ise "Bizim yaptırdığımız anketler en son aralık ayında yapmıştık. Aralık ayındaki ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 8 buçuk civarındaydı. Daha önce yaptırdıklarımızda 9 çıkan oldu, 10 çıkan oldu. Biz baraj problemimizin olacağını düşünmüyoruz. Hem bu imza sürecindeki ilk günkü performansımızda da üye sayımızdan da, yapmış olduğumuz büyük kongrelerden ve bizim kendi anketlerimizde bir baraj problemimizin olmadığı gözüküyor. Onların anketleri ısrarla bizi 2-3 puan bizi göstermeleri devam ediyor. Onların anketlerine bile baksanız bu bıçak sırtı durumda Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki konumu son derece önemli. Belirleyici bir etki yaratır. Biz onun çok daha üzerinde olduğuna inanıyoruz." dedi.
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Erbakan, seçimin ikinci tura kalması durumunda "Sayın Muharrem İnce gibi gereğini yaparız. O gün geldiğinde tekrardan değerlendirip açıklama yapılır. Belki de Muharrem Bey ikinci tura kalmadan da gereğini yapacak gibi sanki" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

sözler verilen oylar

akplilerde oy oranı belirli olanlara gidiyor neymiş gazetelerde yazanlar miletvekili istemiş dünya hayatı ne kadar güzel.. biri şunu isteriz biri bunu isteriz iktidara gelince millete ne vereceksiniz

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