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Siyaset Fatih Erbakan: Tüm İslam alemi harekete geçmeye mecburdur!
Siyaset

Fatih Erbakan: Tüm İslam alemi harekete geçmeye mecburdur!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 00:34:00 - 2023-10-18 00:35:58
Fatih Erbakan: Tüm İslam alemi harekete geçmeye mecburdur!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İsrail zulmünden sonra önemli bir çağrıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Erbakan, İslam alemine şöyle seslendi:

Tüm İslam Alemi Türkiye’nin öncülüğünde derhal harekete geçmeye mecburdur. Bu insani ve imani bir zorunluluktur. Aksi takdirde bu mazlumların ahından dünyada ve ahirette kurtulamayız.

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