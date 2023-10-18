Fatih Erbakan: Tüm İslam alemi harekete geçmeye mecburdur!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İsrail zulmünden sonra önemli bir çağrıda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Erbakan, İslam alemine şöyle seslendi:
Tüm İslam Alemi Türkiye’nin öncülüğünde derhal harekete geçmeye mecburdur. Bu insani ve imani bir zorunluluktur. Aksi takdirde bu mazlumların ahından dünyada ve ahirette kurtulamayız.
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