Fatih Erbakan şimdi de kayyımları hedef aldı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Van'da konuştu.
Erbakan Van mitinginde tepki çeken ifadeler kullandı.
Yerel seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak kendi partisiyle girme kararı alan Erbakan, iktidarı eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.
Terör iltisaklı belediyelere kayyım atanmasını da hedef aldı!
Fatih Erbakan, terör ilişkili belediyelere kayyım atanmasına eleştiride bulundu.
Belediye seçimlerinde iddialı olduklarını söyleyen Erbakan, “Milletimiz Batı illerinde rantçı belediyecilikten bıkmış. Doğu illerinde kayyum belediyeciliğinden bıkmış, örgütçü belediyecilikten bıkmış, istediği hizmeti alamıyor." diyerek, kayyımları eleştirince tepki çekti.
Erbakan'ın konuşmasına yapılan yorumlarda, "CHP'li seçmene yaranabilmek için şimdi de kayyımları hedef alıyor" denildi.
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