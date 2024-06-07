Fatih Erbakan Şanlıurfa'dan seslendi! 'Müslüman ülkeler harekete geçmeli'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa’da düzenlenen ‘Filistin için Kıyama Davet Mitingi’ne katıldı.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Şanlıurfa'daki mitingte tepki gösteren Erbakan, şunları söyledi:

"Tüm dünyaya '21. asrın Selahaddinleri olarak buradayız' diye haykırmak için toplandık. Bizler 21. asrın Abdülhamidleri olarak haykırmak için burada toplandık ve bizler 21. asrın Erbakanları olarak buradayız demek için toplandık. Şanlıurfa'da bu meydanda 'Filiztin yalnız değildir, Gazze, Kudüs yalnız değildir, mazlumlar yalnız değildir' demek için toplandık. Peygamber efendimizin (sav) emaneti, Selahaddin Eyyubi'nin emaneti, dedelerimizin, cennet mekan Abdülhamid'in emaneti olan üçüncü mescidimiz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı yıllardan beri işgal altında tutan katil siyonist rejim, bugün de vahşetini daha ileri vaziyete taşımış Gazze'de ve aynı zamanda Refah'ta soykırım uygulamaktadır. Sivil, masum, savunmasız Filistinlilere, kadın demeden, çocuk demeden, yaşlı demeden, engelli demeden yüzyılın vahşetini uyguluyorlar. Cami, hastane, okul, kilise demeden bomba yağdırıyorlar. Burada Hz. İbrahim'in huzurunda oradaki vahşeti lanetliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Ey siyonistler yeniden büyük Türkiye'yi ve İslam birliğini mutlaka kuracağız ve bu yaptıklarınızın hesabını size mutlaka soracağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugün sadece konuşmak, kınamak yerine somut adımlar atmaktır. Yaptırım uygulamaktır. Ne diyordu merhum Erbakan hocamız; 'İsrail laftan anlamaz. İsrail güçten anlar' diyordu. Bu nedenle Müslüman ülkelerde yöneticiler, yetki sahipleri, devlet başkanları çok büyük bir vebal altındalar. Mutlaka yaptırımları ortaya koymak ve gerekli adımları atmak mecburiyetindedirler. Siyonizm inancının gereğini, tiğnetinin gereğini yapıyor. Binlerce yıldır yapıyor. Bugün de Gazze ve Refah'ta yapıyor. Asıl önemli olan biz Müslüman olan ülkeler ne yapıyoruz. Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? Maalesef üzülerek söylüyorum ki kınamaktan öteye gidemiyoruz.

Eğer bu Siyonizm terörüne dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız gerek. Bakınız Müslüman ülkeler sadece 'size petrolü veriyoruz' deseler bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Dünyadaki petrolün 3'te 2'sini Allah bu 57 Müslüman ülkeye vermiş. Bu Müslüman ülkeler 'bu zulmü durdurmadığınız sürece size doğalgaz vermiyoruz ' deseler, ki dünyadaki doğalgazın yüzde 55'ini Allah bu 57 Müslüman ülkeye vermiş. Bu zalimlerin masaya oturmaktan başka çaresi kalmaz. Yine bu zulme açıkça destek veren Amerika'nın İncirlik'teki üssünün bugünden tezi yok kapısına kilit vurulup kapatılması gereklidir. Ve Türkiye'nin atacağı bir diğer adım; Malatya'da bu katil siyonistleri korumak için kurulmuş olan Kürecik Radar Üssü'nü bugünden tezi yok kapatmak mecburiyetindeyiz. Şanlıurfa'da yetkililere sesleniyoruz; sadece kınamakla bu iş bitmez. Gelin Malatya'da ki Kürecik Radar Üssü'nü kapatalım, siyonizme destek veren Amerika'nın İncirlik'teki üssünü bugünden tezi yok kapatalım. Korkmayın! Bir şey olmaz. Erbakan hocamız daha önce kapattı ve bir şey olmadı. Gelin bu vahşet karşısında bu cesur adımı atalım."

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