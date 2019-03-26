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Fatih Erbakan: Saadet Partisi'ne verilen oylar Milli Görüş'e gitmeyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

26 Mart 2019 Salı 19:23
Fatih Erbakan: Saadet Partisi'ne verilen oylar Milli Görüş'e gitmeyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etmediğinin altını çizerek "Partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız’ı ve Milli Görüş’ü temsil etmek değil, Milli Görüş ve Erbakan Hocamız’ı siyasete alet etmektir" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, CHP, HDP ve İyi Parti İttifakı'na destek veren Saadet Partisi'ne verilen oyların Milli Görüş'e verilmiş sayılmayacağının altını çizdi.

AK Parti'nin son 17 yılda hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"Parti olarak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gerçeklerin başında mevcut iktidarın çok sayıda faydalı hizmetlerinin de bulunduğu gerçeğidir.Ülkemizde son 17 yıldır iktidarda bulunan irade; inanç özgürlüğünün sağlanması alanında önemli adımlar atmıştır. İmam Hatip Liseleri’nin, Kuran Kursları’nın açılması, başörtüsü zulmünün ortadan kaldırılması ve milletin inancıyla kavgalı devlet yapısından milletin inancıyla barışık bir devlet yapısına geçilmesi gibi çok önemli hizmetler yapılmıştır. Bütün bunlar; 1000 senedir İslam’ın bayraktarlığını yapmış milletimizi ve bizleri elbette ki memnun etmiş adımlardır, önemli hizmetlerdir.Devlet kademelerinde, bürokraside bu ülkenin dindar ve inançlı evlatlarının görev almaları, yıllardır süregelen askeri vesayetin kaldırılması da son derece olumlu gelişmeler olmuştur"

Saadet Partisi Milli Görüş'ü temsil etmiyor

Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Milli Görüş çizgisini istismar ettiğini vurguladı.

Erbakan şu ifadelere yer verdi:

"Bu parti ile ilgili bir diğer önemli husus da; parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde ‘gizli’ veya ‘açık’ ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday göstermiş olmasıdır.Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş’e verilmiş oylar olmayacaktır.Kısaca ifade etmek gerekirse; bu malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız’ı ve Milli Görüş’ü temsil etmek değil, “Milli Görüş ve Erbakan Hocamız’ı siyasete alet etmektir"

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:23
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YORUM YAZ

  • AlperAlper52 dk önce
    Avrupada milli görüş tabanınıncebi,yeşil holdingler yoluyla boşaltmamışmıydı?eyy müslümanlar.Avrupadaki milli görüş camilerinde,yeşil holdinglere para vermiştik ama kendileri kaç kuruş verdi?bilmiyoruz.Ama o zamanki yöneticiler ve yardımcılarında milyon dolarlar yok mu?şimdi.
  • ali kulali kul1 sa önce
    senmi ediyon.utan be babanın kurduğu parti ve çoğu o günki kadro..yazık sana çok yazık..milli görüşçüler bu ülkede az kaldı onlardan sana oy yok.fazileti bölenler şimdide senimi sahaya sürdü...hiçbir zaman seninle olmucaz...senin partin seçimmei giriyorda konuşuyorsun...
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 1 sa önce
    Tek kelimeyle;"Aferin delikanlı"Diyorum.
  • gariyyybangariyyyban1 sa önce
    Fatih Erbakan... baban olsaydı seni kulaklarından tavana asardı..yahuu...seni duyanda AKP nin Miili görüş çizgisinde olduğunu sanacak...uyuşturucu , içki , kumar , zina , boşanmalar ,bunların hepsi AKP döneminde katbe kat arttı..rahmetli babanla senin arandaki fark kıyaslanamaz bile ..bence sen bu siyaset işiyle uğraşma ..bir anlamıyosun.. ikincisi ise milleteitici geliyosun.
  • İsmetİsmet1 sa önce
    Senin derdin ne Fatih AKP ye destek veriyorsan git orada yap siyasetini her zaman Saadet le uğraşıyorsun kime çalışıyorsun haksız yere vakıf malı olduğunu bildiğin halde parti binamıza kondun sen bunun vebalini vermeyeceksin Allah seni ıslah etsin

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