  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fatih Erbakan neden karantinada? Virüs kendisinde mi yoksa yakınlarında mı tespit edildi?
Siyaset

Fatih Erbakan neden karantinada? Virüs kendisinde mi yoksa yakınlarında mı tespit edildi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbakan, partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:36:00 -
Fatih Erbakan neden karantinada? Virüs kendisinde mi yoksa yakınlarında mı tespit edildi?

Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.

Toplantıya katıldı

Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Ar..
Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!
Yaşam

Berdan Mardini konserinde görgüsüzlük!

Geçtiğimiz günlerde düğünde başında aşağı dolarlar saçılan Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Sahneye çıkan bir k..
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay