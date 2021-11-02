Fatih Erbakan neden karantinada? Virüs kendisinde mi yoksa yakınlarında mı tespit edildi?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbakan, partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.
Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.
Toplantıya katıldı
Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.