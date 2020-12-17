Fatih Erbakan: Makam değil, dava adamı olmak gerekir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Makam değil dava adamı olmak önemli." dedi.

Destici: İnşallah yarım bıraktıkları hizmetleri tamamlamak bize nasip olur

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret eden Fatih Erbakan, gerçekleştirdikleri Büyük Kurultay'da yeniden başkan olmasından dolayı Destici'yi tebrik etti. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve şükranla yad eden Destici, "Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Her ikisi de vatan millet, din devlet aşkıyla ve sevdasıyla ülkemize ve milletimize büyük hizmetlerde bulundular. Rabbim inşallah onların yarım bıraktığı hizmetleri tamamlamayı da bizlere nasip eder diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: Makam değil dava adamı olmak önemli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Yazıcıoğlu ile Erbakan'ın makam ve mevki değil gerçek dava adamı olduklarını belirterek, "Davası ve idealleri uğrunda sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemiz, milletimiz, bütün Türk dünyası ve İslam alemi için mücadeleyi ve bu yolda da fedakarlığı ve bedel ödemeyi seçen iki insan gerçekten bu son derece önemli ve değerli. O sebeple belki Erbakan Hoca tek başına iktidar olamadı, 10-15 sene başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapamadı. Muhsin Bey de belki başbakan olamadı ama şu anda bütün toplum tarafından her ikisi de nasıl anılıyor buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu manevi miras, ödedikleri bedeller ve fedakarlıklar davası için milleti için bütün insanlık için bu çileye katlanmaları onları şerefli kılıyor." diye konuştu.