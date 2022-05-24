Fatih Erbakan'dan LGBTİ sapkınlığına sert tepki: Ahlaksızlıktır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global’de bir programa konuk oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun LGBT'liler hakkındaki, “Bazı insanlarda fizyolojik farklılıklar olabilir bunlarla mutlaka ilgilenmeli ama bunun propagandası yapılmamalı” sözleri hatırlatılan Erbakan şunları söyledi;

"Bu bir ahlaksızlıktır"

“Bunun propagandası yapılmaması konusunda çok doğru söylemiş bunların dernekleri olmalı mı denildiğinde hayır olmamalı demiştim. Çok affedersiniz eşini aldatanlar derneği kurulsa bu nasıl ahlaki bir erozyonsa LGBTİ içinde aynısını düşünüyorum bu bir ahlaksızlıktır. Bunun derneğinin kurulması propagandası yapılması uygun değil. Tabii ki psikolojik sıkıntılardan dolayı bunları yaşayanların gerekli tedaviyi olması gerekir. Ama bunun derneği kurulması toplumun önüne çıkartılıp normalmiş gibi lanse edilmesi doğru değil”

Fatih Erbakan, geçtiğimiz yıl bir basın toplantısı düzenleyerek mRNA aşılarına karşı olduğunu açıklamış ve söz konusu aşı türünün ‘tek gözlü ve kuyruklu’ çocukların doğmasına sebep olduğunu iddia etmişti. Erbakan’ın iddiaları sosyal medyada tiye alınmıştı.