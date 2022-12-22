Fatih Erbakan: LGBT derneklerini kapatacağız!

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah İktidarında İlk 100 Gün İcraat" lansman toplantısında LGBT dernekleri ile savaşacağı vaadinde bulundu.

Aileyi ifsad eden her türlü kanun ve yapıyı ortadan kaldıracaklarını söyleyen Dr. Erbakan, "Süresiz nafaka genç erkekleri evlilikten korkar hale getirmektedir. Nafaka süresi, evlilik süresi ve boşanan eşlerin kusuru dikkate alınarak belirlenecektir." dedi.

6284 Sayılı aile yıkan kanuna da değinen Erbakan, "İktidarımızda, ele alacağımız bir diğer husus İstanbul Sözleşmesinin devamı niteliğinde olan 6284 sayılı kanunun ve Medeni Kanun'daki uzantılarının derhal iptal edilmesini sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

"LGBT derneklerini kapatacağız"

Eşcinsel sapkınlığa da geçit vermeyeceklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti:



Okullarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında söylemekten imtina edeceğimiz dersler okutulmuştur.

Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız. Bu işin propagandasının yapılmasına, normalleştirilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.