  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Fatih Erbakan: LGBT derneklerini kapatacağız!
Kadın - Aile

Fatih Erbakan: LGBT derneklerini kapatacağız!

"Yeniden Refah İktidarında İlk 100 Gün İcraat" lansman toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız! Bu işin propagandasının yapılmasına, normalleştirilmesine asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 23:27:00 - 2022-12-22 23:45:58
Fatih Erbakan: LGBT derneklerini kapatacağız!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah İktidarında İlk 100 Gün İcraat" lansman toplantısında LGBT dernekleri ile savaşacağı vaadinde bulundu.

Aileyi ifsad eden her türlü kanun ve yapıyı ortadan kaldıracaklarını söyleyen Dr. Erbakan, "Süresiz nafaka genç erkekleri evlilikten korkar hale getirmektedir. Nafaka süresi, evlilik süresi ve boşanan eşlerin kusuru dikkate alınarak belirlenecektir." dedi.

6284 Sayılı aile yıkan kanuna da değinen Erbakan, "İktidarımızda, ele alacağımız bir diğer husus İstanbul Sözleşmesinin devamı niteliğinde olan 6284 sayılı kanunun ve Medeni Kanun'daki uzantılarının derhal iptal edilmesini sağlamak olacaktır." ifadelerini kullandı.

"LGBT derneklerini kapatacağız"

Eşcinsel sapkınlığa da geçit vermeyeceklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti:

Okullarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında söylemekten imtina edeceğimiz dersler okutulmuştur.

Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız. Bu işin propagandasının yapılmasına, normalleştirilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23