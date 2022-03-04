Fatih Erbakan kararını duyurdu! '2. tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğiz'

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Ankara Masası TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim ittifakı sorusuna cevap verdi.

Program moderatörü Fatih Atik, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçim ikinci tura kalırsa siz hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye sordu.

'Tayyip beyden yana tavır alabiliriz'

Fatih Erban ikinci tur sorusuna şöyle cevap verdi:

İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa tabi oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabi sayın Kılıçdaroğlu olursa Tayyip beyden yana ikinci turda tavır alabiliriz diye söyleyebilirim.