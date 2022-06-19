  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Erbakan: Karamsarlığa düşmeyin
Gündem

Fatih Erbakan: Karamsarlığa düşmeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş coşkusunu bütün Türkiye'de yeniden yaşatmak istediklerini söyledi. Erbakan, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın, karamsarlığa düşmeyin. Çünkü artık çare var. Yeniden Refah Partisi her geçen gün güçlenerek gümbür gümbür yoluna devam ediyor, iktidara yürüyüşüne devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 21:22:00 -
Fatih Erbakan: Karamsarlığa düşmeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş coşkusunu bütün Türkiye'de yeniden yaşatmak istediklerini belirtti.

Uşak'ta esnafı ziyaret eden Erbakan, partisinin Uşak Öğretmenevi'nde düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

Toplumun birçok kesiminin Milli Görüş iktidarını aradığını, son aylarda Türkiye'de en fazla üye artışı kaydeden parti olduklarını savunan Erbakan, en kısa zamanda 500 bin üye hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin ülkenin umudu olduğunu belirten Erbakan, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın, karamsarlığa düşmeyin. Çünkü artık çare var. Yeniden Refah Partisi her geçen gün güçlenerek gümbür gümbür yoluna devam ediyor, iktidara yürüyüşüne devam ediyor." dedi.

Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüşle çözülebileceğini iddia etti.

İktidarları döneminde milli kaynak paketleri açıklayacaklarını, memura, emekliye, işçiye en az yüzde 100 maaş zammı yapacaklarını, çiftçiye yüksek taban fiyatlar ve ucuz mazot vereceklerini anlatan Erbakan, "Yeniden meydanlara inme vakti gelmiştir. Milli Görüş coşkusunu, heyecanını bütün Türkiye'de yeniden yaşatmanın vakti gelmiştir. 94 şahlanışının, 95 şahlanışının heyecanını yeniden yaşama vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakikat

Reisin partisinden onca hain çıktı sanıyormusun ki senin dava adamı zannettiklerin arasında hainler yok. Birlik zamanı ayrılığı tercih ederek hakka mı hizMet ediyorsun.. al sana forsat . Akp nin sana ihtiyacı var. Ondan bakanlık kopar. Yada hem kendin hem dava kaybedebilir.

Beşir

He olur Fatih efendi. 4 gözle seni bekliyoruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23